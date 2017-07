Beurzen over breed front vooruit

De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag over een breed front vooruit. Op het Damrak vielen de resultaten van uitzender Randstad in goede aarde bij beleggers. Het Amsterdamse trustkantoor Intertust, dat zijn verwachtingen verlaagde, werd hard afgestraft. Ook Gemalto bleef last houden van het winstalarm dat het bedrijf een dag eerder gaf.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 524,71 punten. De MidKap bleef achter met een min van 0,4 procent op 803,62 punten, door de koersval van Intertrust. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 0,8 procent aan.

Randstad was met afstand koploper in de AEX met een winst van 6,2 procent. De uitzender zag de omzet in de afgelopen maanden opnieuw fors stijgen. Vooral in Zuid-Europa profiteerde het concern van het aantrekken van de economie.

Beleggers waren ook positief over de resultaten van vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco (plus 0,7 procent). Shell won 0,9 procent. Het olie- en gasconcern zou interesse hebben in het Singaporese Equis, dat zich bezighoudt met duurzame energie.

AkzoNobel stond met een min van 0,9 procent in de staartgroep van de AEX. Volgens analisten vielen de resultaten van het verf- en chemieconcern tegen. Digitaal beveiliger Gemalto, die maandag al bijna 20 procent verloor, was opnieuw de grootste daler met een verlies van 2,4 procent.

In de MidKap zag Intertrust ruim 17 procent aan beurswaarde verdampen. Het bedrijf kampt onder meer met tegenvallende omzetgroei op de Nederlandse markt, hogere IT-investeringen en juridische claims.

Refresco leverde 1,9 procent in. De frisdrankbottelaar koopt de bottelactiviteiten van zijn Amerikaanse branchegenoot Cott voor 1,1 miljard euro. Om de overname mede te financieren wil het bedrijf via een aandelenuitgifte 200 miljoen euro ophalen. Wessanen zakte 0,8 procent. Volgens analisten van KBC Securities kende het natuurvoedingsbedrijf een zwak tweede kwartaal.

In Londen won Jimmy Choo 18 procent. Branchegenoot Michael Kors betaalt 1 miljard euro voor het Britse modemerk, bekend van dure schoenen en modeaccessoires, dat zichzelf eerder dit jaar in de etalage zette.

De euro was 1,1657 dollar waard, tegen 1,1640 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 46,83 dollar. Brentolie steeg 1 procent tot 49,08 dollar per vat.