'Hypotheekrente komt weer boven 2 procent'

De belangrijkste gemiddelde hypotheekrente, die van tien jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie, komt na ruim een jaar weer iets boven 2 procent uit. De laatste keer dat dit gebeurde was in mei 2016, blijkt uit gegevens van De Hypotheekshop. Daarna is de hypotheekrente flink omlaag gegaan, met als dieptepunt eind oktober toen met 1,73 procent de laagste gemiddelde stand ooit werd bereikt.

Bijna alle hypotheekverstrekkers hebben hun hypotheekrente de afgelopen weken meerdere malen verhoogd. Die beslissingen werden vooral ingegeven door de onrust onder beleggers begin deze maand, over de geruchten dat de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk zijn stimuleringsmaatregelen vervroegd zou gaan afbouwen. De kans is groot dat de stijging van de hypotheekrente maar van korte duur is. De ECB heeft afgelopen donderdag benadrukt voorlopig nog niet met zijn opkoopprogramma te stoppen. MUNT Hypotheken en Woonfonds verlagen de hypotheekrente komende week ook alweer, aldus De Hypotheekshop.