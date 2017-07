Caterpillar verhoogt opnieuw verwachtingen

Caterpillar, fabrikant van onder meer graafmachines, mijnbouwtrucks en bulldozers, verhoogt opnieuw zijn verwachting voor de omzet in heel 2017. De Amerikaanse machinebouwer rekent nu voor heel dit jaar op een omzet van 42 tot 44 miljard dollar.

In april werd de omzetverwachting ook al opgekrikt. Toen ging het bedrijf nog uit van een omzet in een bandbreedte van 38 tot 41 miljard dollar. Verder zal de winst per aandeel dit jaar hoger uitvallen dan Caterpillar eerder had voorzien.

In het afgelopen kwartaal klom de omzet met 10 procent tot 11,3 miljard dollar op jaarbasis, met een nettowinst van 802 miljoen dollar. Na een aantal moeilijke jaren met duizenden ontslagen heeft Caterpillar nu weer de wind in de zeilen dankzij de verbeterde marktomstandigheden in de mijnbouw en de bouwsector in onder meer China.