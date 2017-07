EU-commissaris wil meer macht voor consument

Consumenten in de EU moeten meer mogelijkheden krijgen om hun krachten te bundelen bij juridische zaken tegen ondernemingen. EU-commissaris Vera Jourová (Consumentenrechten) gaat zich daarom inzetten om collectieve vorderingen bij de rechter, zoals de zogeheten class actions in de Verenigde Staten, in de EU mogelijk te maken.

,,Consumenten hebben het gevoel dat ze geen enkele kans maken in een zaak tegen de giganten in het bedrijfsleven. Dit roept de vraag op of de rechtspraak toegankelijk genoeg is. Ik wil de kansen gelijktrekken”, zei de Tsjechische dinsdag in Brussel.

Aanleiding is het dieselschandaal bij Volkswagen. In de VS heeft VW miljarden dollars aan schadevergoedingen betaald aan autobezitters die dankzij sjoemelsoftware dachten in een schonere diesel te rijden dan werkelijk zo was. In Europa worden auto’s met sjoemelsoftware aangepast.

Jourová kwam in juni met VW overeen dat Europese gedupeerde eigenaren twee jaar extra garantie krijgen op hun wagen, maar geen geldcompensatie. In de EU moeten de nationale rechtbanken dat bepalen.