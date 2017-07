Nelom: 'Als er iets moois komt ga ik daar over nadenken'

Miquel Nelom

Miquel Nelom staat nog gewoon onder contract bij Feyenoord, maar de vraag is hij de start van de competitie daadwerkelijk in de Kuip meemaakt. De linksback was vorig seizoen geen vaste waarde en heeft wellicht wel oren naar een overstap naar een andere club. "Ik heb aangegeven dat als er iets moois komt, ik daar over wil nadenken. Maar zo ver is het nog niet."

"Er valt niet veel over te zeggen, er is interesse, maar niets concreets," legt hij uit. Nelom maakte vorig seizoen, ondanks dat hij Terence Kongolo voor zich moest dulden, toch zijn minuten in Feyenoord 1. "Ik speel altijd wel genoeg wedstrijden, maar wil nog meer. Zie wel hoe het dit jaar gaat lopen. Ik doe gewoon mijn best en geef alles voor Feyenoord dit jaar." De spelers van Feyenoord werden dinsdag in nieuwe pakken gestoken in de Kuip. De Rotterdammers worden ook dit seizoen gekleed door Oger.