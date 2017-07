St. Juste: 'Hoop dat ik minuten kan maken tegen Sociedad'

Jeremiah St. Juste moest dinsdag de eerste oefensessie na het trainingskamp in Oostenrijk aan zich voorbij laten gaan. De kersverse aanwinst, overgekomen van SC Heerenveen, heeft wat irritatie onder de kniepees. "Maar het is niet heel bijzonder," zegt hij.

Tegen SC Freiburg kwam de verdediger zaterdag ook niet in actie. Hij hoopt wel van de partij te zijn als Feyenoord oefent tegen Real Sociedad. "Ik hoop dat ik wat minuten kan maken. Richting die schaal (duel met Vitesse om Johan Cruijff Schaal, red.)."

De spelers van Feyenoord werden in nieuwe pakken gestoken in de Kuip. Voor St. Juste wel bijzonder. "Het is de eerste keer in de Kuip als Feyenoorder, dat is mooi ja."

Niet alleen St. Juste ontbrak op het trainingsveld dinsdag, ook Mo El Hankouri ontbrak. Sven van Beek, Bart Nieuwkoop en Cheick Touré trainden apart.