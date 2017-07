Summer School Rotterdam terwijl je vrienden feesten

De zomervakantie is in volle gang, maar sommige jongeren gaan 'gewoon' naar school. Negentien jongeren uit Rotterdam en omgeving zitten één keer in de week in de banken van de Summer School voor ondernemers.

Volgens coördinator Karin Wateler is het belangrijk dat jongeren hun zelfredzaamheid vergroten, verklaart ze het nut van de Summer School.

Een baan in loondienst is in veel branches steeds lastiger te vinden. "Het is belangrijk om een ondernemende mindset te hebben en dat je jezelf kunt presenteren. Flexibel gedrag willen we stimuleren", zegt Wateler daarover.

De leerlingen van de Summer School worden vooral getraind op ondernemende vaardigheden zodat ze sterk zijn in de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt.

Websitebouwer

Een van de leerlingen is Da Vinci: "De eerste paar dagen hebben we cursus gehad over hoe we het beste een onderneming kunnen beginnen."

"We hebben sinds kort een zakenvriend. We mochten met verschillende zakenmensen in gesprek en kiezen door wie we gecoacht wilden worden", zegt Da Vinci.

De student van de Summer School begint samen met zijn partner een bedrijf: "We maken websites voor particulieren en zzp'ers voor een betaalbare prijs. Niet veel mensen hebben verstand van websites ontwikkelen en dergelijke en we proberen daar mensen mee te helpen."

In de vakantie

Da Vinci houdt zich bezig met ondernemen terwijl zijn vriendengroep zich met alles behalve studeren bezighoudt.

"Ze gaan naar feesten en dan zit ik 's avonds achter mijn laptop. Ik vind het belangrijk om dit te doen. Ik kan wel leuke dingen zitten doen, maar ik wilde altijd al een eigen bedrijf beginnen. Ik kan niet wachten, dus als het in één zomervakantie kan, waarom niet."