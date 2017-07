De Rotterdamse sprintster Elaine den Exter is dinsdag als zesde geëindigd in de finale van de 100 meter op de Deaflympics.

De 20-jarige Den Exter kwam in Turkije in een tijd van 12.78 seconden over de streep.

Den Exter is aan één oor doof en aan het andere slechthorend. Om alle deelnemers dezelfde startsituatie te geven, moest ze bij de start haar gehoorapparaat uitzetten.