Tassenkoning staat open voor terugkeer naar Rotterdam

De beroemde modeontwerper Omar Muni opent graag een winkel in Rotterdam. Onder anderen Oprah Winfrey en Hillary Clinton dragen een tas van Muni. "Als er een winkel bijkomt, denk ik het eerste aan Rotterdam."

In 2010 opende Muni al een vestiging aan de Coolsingel, maar nadat de verhuurder het pand had verkocht moest de modeontwerper wijken. "In 2010 was de Coolsingel nog best grauw", vertelt de inwoner van Den Haag. "Maar Rotterdam zit in de lift. Ik zou nu zo weer verder kunnen gaan."

De diversiteit van Rotterdam spreekt me enorm aan. Ik hou ontzettend van al die verschillende culturen die met elkaar samen leven. "Rotterdam is mijn tweede stad."

Vluchtelingen

Muni richtte het afgelopen jaar ook nog een stichting op: The Dutch Tulip. De foundation koppelt vluchtelingen aan bedrijven die ambachten uitvoeren. "Dan kan je bijvoorbeeld denk aan bakkers en modebedrijven", aldus Muni.

Muni vluchtte als kind vanuit Somalië naar Nederland. "We zijn klein begonnen, maar inmiddels hebben we 30 vluchtelingen aan een baan geholpen. We werken nu samen met de gemeente Den Haag. Het zou natuurlijk prachtig zijn als we straks ook met de Gemeente Rotterdam kunnen samenwerken."

Muni is al met Rotterdamse partijen in gesprek over de uitbreiding van zijn stichting naar Rotterdam.