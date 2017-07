Vragen of klachten over je gemeente? Vraag het de Ombudsman!

Gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld

Ook al staat Rijnmond Nu in het laatste uur in de Zomerstand, Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld kunnen we natuurlijk niet weigeren. Ze geeft tussen 18 en 19 uur weer live-spreekuur in de studio.

Komt de relatie tussen jou en de gemeente waar je woont, piepend en krakend tot stilstand? Heb je weer een berg papier van je gemeente ontvangen en je wordt niet wijs uit ingewikkelde terminologie? Wil je een vergunning aanvragen en je weet niet precies wat daar allemaal bij komt kijken? Heb je een klacht over werkzaamheden, kennis aan het loket of over de snelheid waarop jouw probleem wordt afgehandeld? Ga op consult bij de gemeentelijke Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. BEL 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar NU@Rijnmond.nl. Tijdens en na de uitzending kun je uiteraard ook een Twitterbericht sturen: @JournalistRuud mét #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Door: Ruud de Boer Correctie melden