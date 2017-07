Spijkenisser (16) derde van de wereld met kitesurfen

Sorsha uit Spijkenisse is wereldtop kitesurfen

Ze is 16 en behoort nu al tot de top van de kitesurfers in haar categorie. Sorsha van der Ark haalde in de jeugdeditie van de World Kiteboarding Leagu de derde plaats. En tijdens het Belgische kampioenschap onder de 18 werd ze eerste.

"Ik ben opgegroeid op het strand. Als klein meisje was ik altijd al op het strand, dus ik weet wel hoe het surfen werkt", zegt Sorsha uit Spijkenisse. Het WK drie weken geleden vond plaats in het Spaanse Rosas. Van der Ark had moeite met het internationale deelnemersveld, maar toch lukte het haar om derde te worden. Inmiddels is ze thuis, en traint ze weer volop met iets andere weercondities dan in Spanje. Maasvlakte

Sorsha traint vaak op het Maasvlaktestrand. Hoewel het daar lekker hard waait, is dat niet altijd gunstig. "Soms is er juist te veel wind of is de wind aflandig. Dan wordt het gevaarlijk. Daarom kan ik maximaal twee keer per week trainen." De komende jaren blijft ze hard werken om haar droom te verwezenlijken: "Ik wil aan de top komen en meedoen met de eliteteams."