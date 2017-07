Imposante carrière karateka Berens eindigt op World Games

Twintig keer werd karateka Geoffrey Berens Nederlands kampioen. De Dordtenaar wilde op de World Games in het Poolse Wroclaw nog één keer vlammen, maar hij strandde in de poulefase. En daarmee komt er een einde aan zijn imposante carrière.

‘’Het doel was om te eindigen met een klapper. Hoe dan ook kijk ik nu met veel trots terug op mijn internationale carrière,’’ zegt Berens op Instagram. in de groepsfase van de klasse tot 60 kilogram hield het voor hem op na een nederlaag, een gelijkspel en een overwinning.



Verslaggever Walter Tempelman volgt de World Games in Polen voor RTV Rijnmond en maakt daar ook een reportage over Berens. Deze is zondag te horen in de sportuitzending op Radio Rijnmond.