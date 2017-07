Afval is de mode

De Rotterdamse Marit Roosen is een milieuvriendelijke en sociaal betrokken ondernemer. Ze verkoopt kleding en modeaccessoires uit afval- en restmateriaal, dat gemaakt wordt door mensen die lastig een plek kunnen veroveren op de arbeidsmarkt.

Dat doet ze nu zo'n vijf jaar. Haar label heet 'Kees' en is in meerdere winkels in Rotterdam, Gorinchem en Gouda te koop. De collectie bestaat uit kleding en accessoires van autobanden, brandweerslangen en hergebruikte stoffen.

Vuilophaalcontracten

Het materiaal komt uit Rotterdam en omstreken. "Officieel ben ik een vuilverwerkingsbedrijf, dus ik heb vuilophaalcontracten met fietsenmakers en vrachtwagengarages. Daarna ga ik er iets moois van maken", vertelt Marit. "Mensen moeten niet met hun huisvuil naar me toe komen, hoor. Daar kan ik niets mee."

'Kees' heeft verschillende modellen en van elk model worden maximaal 100 stuks gemaakt. Marit zit daarvoor zeven dagen per week achter de naaimachine. "Geen probleem, ik heb nog nooit zo'n leuke baan gehad. En ik heb hulp."

Die hulp komt van jongeren met een verstandelijke beperking, mensen in reïntegratietrajecten en bijstandsmoeders die langer dan drie jaar in de bijstand zitten. "Die begeleid ik naar werk toe", legt ze uit.

Marit wil deze mensen graag helpen. Zelf was ze langere tijd depressief en werkloos.Toen werd ze door een bedrijf aan werk geholpen. En dat wil ze nu zelf ook doen. "Ik denk dat we er als maatschappij beter van worden als we wat meer voor elkaar zorgen. Dit is mijn manier. Het product is het middel, het doel is participatie", besluit ze.