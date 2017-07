Sparta speelt gelijk tegen Hamburger SV

Sparta heeft in het Oostenrijkse Imst tijdens het trainingskamp met 1-1 gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd tegen het Duitse Hamburger SV. De Rotterdamse goal kwam op naam van Rick van Drongelen.

Daarmee zette de jongeling Sparta na een klein half uur op een voorsprong tegen de nummer 14 van de Bundesliga van het afgelopen seizoen. Pas een kwartier voor tijd kwam HSV op 1-1 door een goal van Bakery Jatta.

Sparta - HSV is een wedstrijd met de nodige historie. In 1985 wist Sparta deze Duitse club zeer verrassend uit de schakelen in Europa. In een penaltyserie was er een heldenrol voor keeper Bas van Noortwijk, de huidige teammanager van Feyenoord. In de video blikt van Noordwijk terug op die historische wedstrijd.