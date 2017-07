Nederlandse korfballers winnen historische finale

De Nederlandse korfballers hebben met overmacht de World Games gewonnen. In het Poolse Wroclaw werd Taiwan verslagen met 26-14. Voor het eerst in bijna 20 mondiale finales speelde Oranje niet de finale tegen België, maar tegen Taiwan.

Met PKC-ers Richard Kunst, Laurens Leeuwenhoek en Suzanne Struik in de basis had Nederland het anderhalve kwart lastig tegen de Aziaten. Na een 8-6 tussenstand liep het fysiek veel sterkere Oranje uit naar een ruststand van 13-7.



In het vierde kwart kwamen PKC-speelsters Nadhie den Dunnen en Maaike Steenbergen nog binnen de lijnen. Ook Olav van Wijngaarden deed nog even mee, maar na rust was de finale al lang en breed gespeeld.



De World Games worden gezien als de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Een sport als klimmen is nu nog te zien op de World Games en zal in 2020 olympisch zijn. Korfbal wil ook graag een Olympische status en de verrassende finale zou daar aan kunnen bijdragen. Het IOC liet eerder deze week weten gecharmeerd te zijn van de enige gemengde sport ter wereld.