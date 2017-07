Gewonde bij steekpartij Rotterdam-Crooswijk

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Bij een ruzie aan de Crooswijksestraat in Rotterdam-Crooswijk is dinsdagavond een man gewond geraakt. Hij werd in zijn bovenbeen gestoken.

Volgens de politie liep het slachtoffer, een Afghaan die in Duitsland woont, over straat toen hij ruzie kreeg met iemand. De dader stak hem in zijn been. Het slachtoffer wist daarna naar zijn verloofde aan de Frederikstraat te gaan. Daar belden ze een uur later de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt voor de steekpartij.