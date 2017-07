'O ja, je kunt heel hard fietsen op een vouwfiets'

Aanstaande zaterdag wordt het jaarlijkse Brompton World Championship gehouden in Londen, ofwel het WK vouwfietsen. Fietsenmaakster en vouwfietswielrenner Floor Dirks uit Rotterdam doet mee.

"Het leukste onderdeel is altijd de start", vertelt een nog niet helemaal wedstrijdfitte Dirks. "Er zijn 550 deelnemers. Iedereen staat langs de kant van de weg en bij het startschot rent iedereen dan naar zijn fiets. Die moet je dan uitklappen en dan kun je pas wegfietsen."

De wedstrijd gaat over een parcours van 17 kilometer; acht rondjes rond het Londense St. Jamespark. "En er wordt hard gefietst hoor. De winnaar van vorig jaar deed het in iets van 25 minuten."

Behalve het wedstrijdelement is de dresscode opvallend. "Lycra-fietskleding is verboden. Dat ziet er te snel uit, terwijl het de bedoeling is er zo chic mogelijk uit te zien."

Veel kans geeft de Rotterdamse zichzelf niet. "Nee, ik denk niet dat ik de snelste vrouw zal zijn in dit deelnemersveld. Maar er is ook een prijs voor meest originele outfit en daar doen we erg hard ons best voor."