Meer dan 20 praalwagens en honderden dansers trekken onder aanvoering van de koningin in een stoet door het centrum van Rotterdam.

Zaterdag is het weer Zomercarnaval, en TV Rijnmond is er samen met Open Rotterdam rechtstreeks bij. Geniet van de prachtig uitgedoste deelnemers, de schitterende praalwagens en de swingende tropische muziek! Het Zomercarnaval LIVE op TV Rijnmond, zaterdag van 1 tot 5 uur. Je kunt natuurlijk ook kijken via onze site en app.