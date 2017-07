Pastoor: 'Floranus eerste keuze voor de plek van Dumfries'

Sherel Floranus is de voornaamste man om bij Sparta de naar Heerenveen vertrokken Denzel Dumfries te vervangen op de rechtsbackpositie. Dat zei trainer Alex Pastoor na de oefenwedstrijd tegen HSV waar Floranus die functie ook al bekleedde.

''Vorige winter hebben we al een voorschot genomen op deze mogelijke transfer door Janne Saksela aan te trekken, maar die is helaas zwaar geblesseerd geraakt. Sherel is nu de eerste gegadigde,'' zegt de oefenmeester.

Hamburger SV

Pastoor was goed te spreken over het vertoonde spel van zijn elftal tegen de nummer 14 van de Bundesliga van het afgelopen seizoen. ''Het resultaat is goed, maar het gaat om hoe we gevoetbald hebben en dat zag er prima uit.''

Sparta speelde dinsdagavond in het Oostenrijkse Imst met 1-1 gelijk tegen HSV in een oefenwedstrijd. Zaterdag speelt de Kasteelclub in dezelfde plaats om 18.00 uur nog een oefenpot tegen Al-Sadd uit Qatar.