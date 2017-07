Spijkenisser bewaakt scheepsmodellen met zijn leven: 'Vrouwlief komt er niet in'

De 80-jarige Jan Bek uit Spijkenisse is een echte scheepsfanaat. In zijn kindertijd speelde hij met bootjes en tekende hij ze. Op zijn 19de ging hij erop werken. En de rest van zijn leven maakte hij schepen na. Zonder bouwtekening, maar wel tot in het kleinste detail.

Inmiddels heeft Bek 25 volledig zelfgemaakte modellen in zijn kamertje staan, bovenin zijn huis aan de Thorbeckelaan. En hij is er zuinig op: "Mijn vrouw mag hier niet binnenkomen."

Bek heeft zes jaar gewerkt als matroos motordrijver. Hij werkte op een binnenvaartschip en later bij Leen Smit. Ergens in die tijd moet hij ook zijn eerste bouwpakket in elkaar hebben gezet. Van historische zeilschepen en stoomschepen tot onderzeeboten.

Blok hout



Maar dat was het niet helemaal. Hij wilde zijn eigen schepen bouwen. Hij liet een blok hout op maat zagen met een alvast in een punt gezaagde voorkant en een afgeronde achterkant.

"En dan was het thuis vijlen, vijlen, vijlen", aldus Bek. Net zolang tot het model de vorm kreeg van het schip dat hij in gedachten had.

Schepen van boven bekijken



Als voorbeeld had Bek alleen een foto van het schip. Op de een of andere manier wist hij precies hoe de verhoudingen moesten zijn. Bovendien had hij in zijn nieuwe baan de kans om de schepen volop te bestuderen.

"Ik heb na de scheepvaart gewerkt als kraanmachinist. Dus toen had ik genoeg tijd om die schepen van boven te bekijken", zegt Bek. "In de pauze ging ik vaak een kijkje nemen in het schip, zodat ik ook precies wist hoe het er van binnen uit zag."

Leen Smit



Met die kennis maakte Bek havenslepers, een binnenvaartschip, de bekende ijsbreker Siberië en andere schepen na die regelmatig in de Rotterdamse haven te zien waren.

Het zijn verschillende schepen van zijn werkgever Leen Smit. Maar ook de twee pleziervaartuigen die hij heeft gehad, staan in model op zijn kamertje.

Het handwerk heeft Bek inmiddels moeten opgeven. "Ik heb geen gevoel meer in mijn vingertoppen. Dus ik kan die kleine dingen niet meer maken."

Dat vindt hij jammer, maar hij heeft wel een nieuwe hobby. In zijn kamertje struint hij tegenwoordig het internet af op zoek naar namen van schepen die hij in een schriftje genoteerd heeft.

'Waar moet ik met mijn spullen naar toe?'



De Spijkenisser geniet nog dagelijks van zijn scheepsmodellen. "Maar het ergste moet nog komen, want waar moet ik met mijn spullen naartoe?", vraagt hij zich af.

"Nu ben ik nog gezond, maar er komt een dag dat ik dat niet meer ben. Dan hoop ik dat mijn geest nog gezond is, zodat ik er een mooie bestemming voor kan vinden."

Bek hoopt mensen te vinden met dezelfde passie voor scheepvaart als hijzelf. Ze mogen zich al melden, maar voorlopig krijgen ze zijn scheepjes nog niet mee.