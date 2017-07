Neergeschoten man in Rotterdam-Zuid overleden

Foto: MediaTV

Een man die in de nacht van dinsdag op woensdag zwaargewond werd gevonden in Rotterdam-Zuid, is overleden. De politie trof de man met schotwonden aan in een auto.

Getuigen belden de politie en zeggen dat ze op de Langenhorst schoten hebben gehoord. Het slachtoffer werd aan het begin van de nacht naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk was hij ook in zijn hoofd geschoten. Waarom en door wie de man is neergeschoten, is volgens de politie nog niet duidelijk. Een team rechercheurs onderzoekt de zaak.