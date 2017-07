Werknemers Stena Line en vakbond vrezen ontslag

Het personeel van Stena Line en vakbond FNV Nautilus eisen tekst en uitleg van de directie over de aankondiging dat medewerkers mogelijk worden ontslagen. De rederij least volgend jaar grotere schepen, maar moet dan naar eigen zeggen ook de daarbij behorende bemanning inhuren.

Stena Line maakte vorige week bekend dat het grotere schepen inzet tussen Hoek van Holland en Harwich. De capaciteit moet omhoog om aan de groeiende vraag naar vrachtvervoer te kunnen voldoen en de concurrentie het hoofd te bieden.

Vanaf januari worden de Misada en Misina ingezet. Het is volgens Stena Line rendabeler om schepen met personeel in te zetten in plaats eigen personeel over te plaatsen naar de nieuwe schepen.

Tientallen banen



Hoewel de rederij eerder zei zoveel mogelijk ontslagen te willen voorkomen, kregen medewerkers deze week een brief waarin in staat dat gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. De vakbond is bang dat tientallen banen op de tocht staan.

"Mensen maken zich erg veel zorgen. Dat Stena Line zegt geen schepen te kunnen huren zonder personeel is merkwaardig. Volgens mij is het een truc om vaste medewerkers in te wisselen voor goedkope flexibele werknemers", zegt FNV Nautilus-bestuurder Charley Ramdas.

Afspraak



De vakbond hield dinsdag twee personeelsbijeenkomsten, waar volgens Ramdas veel medewerkers op afkwamen. FNV wil woensdag een afspraak maken met de directie van Stena Line. Die moet duidelijk maken wat het nut en noodzaak is van schepen met bemanning inhuren.