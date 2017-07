Turkse groenteman riskeert boete bij nieuwe zondagverkoop

Sliedrecht deelt komend weekend boetes uit als de Turkse groenteboer Özgür Market zondag opnieuw zijn winkel opengooit. Dat heeft de ondernemer te horen gekregen van de gemeente.

De winkel op de Thorbeckelaan was afgelopen zondag tegen de regels in open. In Sliedrecht mag dat officieel niet, omdat de zondagsrust hoog in het vaandel staat. Alleen de winkels van de meubelboulevard en horeca mogen op zondag open zijn.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt zondag gecontroleerd of de winkel dicht is. Als dat niet het geval is, wordt ingegrepen en volgt een prent. Als er klanten binnen zijn, wordt de boete zelfs hoger.

Het is nog niet duidelijk of de winkel zondag open zal gaan of niet. Inwoners van Sliedrecht waren overigens niet ontevreden over de actie van de groenteboer. Velen zouden zelfs graag zien dat er meer winkels open zijn op zondag.