Damesmodemerk Witteveen failliet

Winkelketen Witteveen Mode is failliet verklaard. Een hoge belastingschuld is de oorzaak van de problemen. De keten heeft vierhonderd medewerkers en bijna honderd winkels. Daarvan zitten er elf in onze regio.

Het faillissement werd aangevraagd door de Belastingdienst. Witteveen zou zich niet houden aan de betalingsregeling die was getroffen met de dienst. Huisbank ABN AMRO kreeg vorige maand nog toestemming om de schuld om te zetten in een gedeeld eigenaarschap. Maar voordat dat kon worden geregeld, werd de keten volgens de bank onverwachts failliet verklaard. Het is onduidelijk of de winkels van Witteveen nog opengaan. De website is wel uit de lucht. Ook is er nog niets bekend over de kansen op een doorstart. Witteveen zelf weigert commentaar te geven. Witteveen had winkels in onder meer Rotterdam, Oud-Beijerland, Gorinchem, Hellevoetsluis, Ridderkerk, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Barendrecht en Spijkenisse.