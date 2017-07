Dennis Krijgsman terug bij Sparta

Sparta-Kasteel

Dennis Krijgsman is de nieuwe trainer van Sparta O19. De oud-aanvaller van de club is de opvolger van Frank van Kempen, die komend seizoen Jong Sparta traint. Krijgsman speelde tussen 1993 en 1999 voor Sparta in de Eredivisie.

Na zijn spelerscarrière was Krijgsman als trainer werkzaam bij de voetbalacademie van NEC/FC Oss. Het afgelopen seizoen was hij trainer van Jong Achilles ’29. Sparta haalde eerder de oud-spelers Arjan van der Laan en Nico Jalink terug als trainer. Van der Laan is het komend seizoen spitsentrainer op het Kasteel.