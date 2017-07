R'damse twenner strijdt tegen Ghanese bushmeat-stroperij

Zich het noodlot van baby-aapjes en andere Ghanese bedreigde dieren aantrekkend, tracht de net twintigjarige Rotterdamse Dirk de Brune sinds begin deze zomer zo goed en zo kwaad als het gaat z'n Monkey Forest Resort draaiende te houden.

Al vanaf z'n zeventiende jaar is de jonge dieren-activist begaan met het wel en wee van de Ghanese dierenrijk in de voormalige Verenigde Oost Indische Compagnie-enclave aan de zuidkust waar ooit in de 17e eeuw ook slaven op transport werden gezet

Nu de reservaat-eigenaar plotseling is overleden staat de armlastige Dirk de Brune er met het beheer eigenlijk helemaal alleen voor.

Door de meedogenloze moordzucht van zogeheten bush-meat-eaters en andere geldbeluste stropers wordt Dirk's opvang constant overspoeld met nooddruftige aapjes en ander meervoetig geschubd plus veelvleugelig beestengebroed.

Zonder geld valt het resort nauwelijks draaiende te houden. Voor de basale behoeftes is er minstens 1000 euro per maand nodig.

Overbezorgde vader Frans is met betrokken buurvrouw en aerobic-lerares Marjan Merbis nu een crowdfund-actie op facebook begonnen, om Dirk's nood gelenigd te krijgen.

Jack Kerklaan hoort hun huilverhaal aan.......