Voorwaardelijke celstraf geëist tegen overvaller in scootmobiel

De winkel in Dordrecht die werd overvallen door de man

Justitie heeft woensdag een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar geëist tegen een man in een scootmobiel die een overval probeerde te plegen in Dordrecht.

De verdachte heeft niet-aangeboren hersenletsel en de zenuwstelselziekte MS. Dat speelt volgens justitie een grote rol bij de strafeis. Het Openbaar Ministerie heeft daarom verder geëist dat de man zich laat behandelen.

Pepperen



De man kwam een paar maanden geleden de winkel op de Amalia van Solmsstraat in Krispijn in met een wollen muts over zijn hoofd. Hij eiste geld, maar hij ging er niet met een buit vandoor.

De eigenares zette het op een vloeken en sloeg terug met een bus haarspray. "Ik ga je pepperen!", riep ze terwijl ze de overvaller haar winkel uitjoeg.

De man werd daarna opgepakt en heeft ruim drie maanden in voorarrest gezeten. Hij werd ook verdacht van een andere overval.

Omdat daarvoor niet genoeg bewijs is, is hij voor die overval vrijgesproken.