'Vaker supergrote meervallen in regiowateren'

De enorme meerval uit de Oude Maas

De bijna 2 meter lange meerval die in Zwijndrecht uit de Oude Maas werd gevist, is geen unicum. Dit zegt Rinus Huybregt van Eagle Hengelsport in Rotterdam Zuid. Zijn klanten halen met enige regelmaat heel grote exemplaren van deze riviervis uit het water.

Vooral de laatste jaren komen de enorme meervallen vaker voor in de Zuid-Hollandse wateren. In de Rijnmond-regio zijn ze vooral te vinden in de Biesbosch, de Merwede en de Rotterdamse havens. "Dat komt doordat bij de Donau een omleiding is gemaakt bij een grote sluis. Voorheen stierven daar veel vissen, maar sinds de omleiding niet meer", weet de hengelsportspecialist. Geduld

Zelf vist hij niet op de soort, maar hij kent mensen die het wel doen. "Niet veel hoor. Ik ken niet meer dan tien vissers die gericht op meervallen vissen", zegt Huybregt. Je moet wel geduld hebben als je op deze soort vist, weet de hengelsportspecialist. Een van zijn klanten vist hele weekenden op de meerval en vangt er per weekend hooguit twee of drie. Joekels

De klanten van Huybregt eten de joekels trouwens niet op. Hij weet dat er een Zuid-Afrikaanse soort wordt uitgezet in forellenvijvers. Daar worden ze gerookt ter consumptie aangeboden. Hijzelf is er niet van gecharmeerd: "Ik vind het een vieze, prehistorische vis om te zien, dus ik begin er niet aan."