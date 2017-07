Kunsthal toont bijzondere stewardessenpakjes

Uniformen van 150 verschillende luchtvaartmaatschappijen van over de hele wereld. Menig luchtvaartliefhebber kan komend najaar zijn hart ophalen in de Kunsthal. Het Rotterdamse museum heeft dan een expositie met deze bijzondere stewardessenoutfits.

De uniformen komen uit de collectie van de Nederlandse KLM-purser Cliff Muskiet. Hij heeft maar liefst 1413 uniformen van 525 maatschappijen in zijn bezit.

Muskiet is van kinds af aan gefascineerd door de luchtvaart en verzamelt alles wat met vliegtuigen te maken heeft. Sinds 1993 heeft hij zijn zinnen gezet op outfits van vliegtuigpersoneel.

Een kennis van zijn moeder gaf hem zijn eerste stewardessenpakje en sindsdien is hij verknocht. Hij heeft zelfs kleding die in de jaren zestig werd gedragen.

Modebeeld



De verzameling laat zien dat de mode niet alleen doorsijpelt in het gewone straatbeeld. Ook stewardessenkleding is door de jaren onderhevig geweest aan het heersende modebeeld.

Het is dan ook niet verrassend dat vooraanstaande ontwerpers als Yves Saint Laurent, Cristóbal Balenciaga en de Nederlandse Mart Visser pakjes hebben ontworpen voor vliegtuigmaatschappijen.

Functioneel



Hoewel de kleding van cabinepersoneel nu vooral handig moet zijn, was dat vroeger duidelijk anders. Een van de hoogtepunten uit de collectie zijn pakjes van de niet meer bestaande Amerikaanse vliegtuigmaatschappij Braniff International uit 1965. Stewardessen moesten toen tijdens de vlucht wisselen van kostuum om de passagiers te verrassen.

Cabin Crew. Fashion in the Air is van 23 september tot en met 4 februari volgend jaar te zien. Tijdens de tentoonstelling worden ook rondleidingen gegeven door Muskiet, lezingen gegeven en er is een Barbie 'Stewardess' ruilbeurs.