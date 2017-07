Mannen opgepakt voor witwassen in Rotterdam-Zuid

Twee mannen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt in de buurt van de Langenhorst in Rotterdam-Zuid. De verdachten hadden een groot geldbedrag in de auto liggen. Ze worden verdacht van witwassen.

Agenten hielden hen aan vlak nadat een 41-jarige Barendrechter in dezelfde straat werd doodgeschoten in zijn auto. De zaken hebben volgens de politie waarschijnlijk niks met elkaar te maken.