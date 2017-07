Demente bewoner verpleeghuis mishandelt medebewoners

In verpleeghuis Grootenhoek van Careyn in Hellevoetsluis heeft een bewoner de afgelopen maanden drie medebewoners zwaar mishandeld. Familieleden van de slachtoffers hebben aangifte gedaan bij de politie en de Inspectie Gezondheidszorg doet onderzoek naar de meldingen.

Volgens de politie zou het gaan om een 'verwarde of demente bewoner'. De laatste melding is van eind juni. Eerder zou het ook al twee keer zijn misgegaan.

Kneuzingen



De 84-jarige moeder van Yvonne Melskens uit Spijkenisse werd eind mei mishandeld, met zware kneuzingen in haar gezicht als gevolg.

"Zij is met een stok geslagen. Als haar slapen waren geraakt, dan was onze moeder er niet meer geweest", liet Melskens aan RTV Rijnmond weten.

"Mijn vader had al twee weken eerder aangegeven dat deze agressieve bewoner apart moest worden gezet, omdat hij toen ook al iemand een gebroken neus had geslagen en er wellicht meerdere slachtoffers zouden vallen."

Andere medicatie



De moeder van Melskens woont inmiddels in een ander verpleeghuis en de verwarde man zou na de mishandeling andere medicatie hebben gekregen. Maar vervolgens heeft hij opnieuw een medebewoner aangevallen.

Careyn schrijft in een reactie: "We vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd en dat is ook de reden dat we direct na dit ingrijpende incident zelf melding hebben gedaan bij de inspectie."

Onbekende maatregelen



Careyn wil het onderzoek van de inspectie afwachten en wil verder niets kwijt over de andere mishandelingen. Ook wil de zorgorganisatie niet zeggen welke maatregelen precies zijn genomen om herhaling te voorkomen.

Het verzorgingstehuis in Hellevoetsluis kwam vorig jaar in opspraak nadat RTV Rijnmond naar buiten had gebracht dat het verpleeghuis werkt met 'plascontracten' voor bewoners. Slechts een paar keer per dag mochten demente bewoners op vastgestelde tijden naar het toilet.