Lift Arrheniustoren doet het eindelijk weer

De lift in de Arrheniustoren in Rotterdam-Ommoord is woensdag na bijna een maand gerepareerd. De bewoners moesten wachten op een ontbrekend onderdeel dat woensdagmiddag arriveerde.

De twee liften in het twintig verdiepingen tellende gebouw stoppen ieder op een even en oneven etage. De lift die op de oneven verdiepingen stopt, ging begin juli stuk. Bewoners die slecht ter been zijn of in een scootmobiel zitten, waren daardoor weken aan huis gekluisterd.

Woningcorporatie Havensteder liet een noodlift installeren, maar deze kon pas gebruikt worden nadat een vergunning werd verleend. Dat lukte afgelopen vrijdagavond.