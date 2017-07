Vergeten Verhalen: Vakantieschool

Het Rotterdams Vakantie-Kinderfeest (1912) en de Rotterdamse Vakantieschool (1925) zijn opgericht om kinderen uit minder bedeelde gezinnen tijdens de vakantie bezig te houden.

"Het was de bedoeling om die kinderen uit de stad weg te halen", vertelt directeur Tijs van Ruiten van het Nationaal Onderwijsmuseum. "Ze gingen met de boot naar Hoek van Holland of met de trein naar Oostvoorne. Duizenden kinderen werden zo naar het strand gebracht."

In de collectie van het Onderwijsmuseum zijn foto's te vinden van het Rotterdams Vakantie-Kinderfeest (VKF) en de Rotterdamse Vakantieschool. "Op die foto's is goed te zien hoe de kinderen daar bezig werden gehouden", aldus Van Ruiten.

Tenten



Er staan grote tenten op het strand met lange tafels en banken. De kinderen worden vermaakt met sport en spel en optredens van bijvoorbeeld goochelaars. De kinderen zijn er echt even uit. Ze blijven niet slapen op het strand van Hoek van Holland of Oostvoorne.

Aan het eind van de dag gaan alle kinderen weer naar Rotterdam maar de volgende dag kunnen ze weer mee.

Huizen



De VKF opent later vakantiehuizen op andere plekken in het land. Daar kunnen de kinderen langer blijven. "Dat heeft nog heel lang bestaan", zegt Tijs van Ruiten, "het kindervakantiehuis dat Rotterdam had in Ulvenhout is pas in 1986 verkocht".

Voor de minder bedeelde kinderen worden er gedurende het jaar ook andere dingen georganiseerd. Dordrecht heeft jarenlang een Sinterklaasfeest gehad voor alle kinderen uit de stad in schouwburg Kunstmin. "Je ziet dat ze wel probeerden om minima het hele jaar door mee te laten in maatschappelijke welvaart".