Voorlopig geen staanplaatsen in De Kuip

Kuipstoeltjes

Feyenoord ziet voorlopig af van het plaatsen van klapstoeltjes in De Kuip. De zogeheten rail seats zouden in in de vakken S en X de blauwe kuipstoelen vervangen, zodat de supporters daar konden staan tijdens een wedstrijd.

Op de officiële website meldt de club dat het proces vertraging heeft opgelopen, nadat er uit toetsingen en berekeningen van diverse onderzoeksinstanties is gebleken dat er niet voldoende vertrouwen is dat de huidige oplossing rekenkundig gaat voldoen zonder toepassing van ingrijpende hulpconstructies. Dit komt neer op het feit dat Feyenoord niet te veel mensen op een klein oppervlak wil hebben. Het is niet bekend wanneer er wel gestart wordt met de bouw van de stoeltjes, maar het zal in ieder geval niet meer gebeuren tijdens de eerste seizoenshelft. Feyenoord koos bewust voor dit type rail seats, zodat er bij internationale wedstrijden, waar staanplaatsen verboden zijn, de stoeltjes weer eenvoudig konden worden omgebouwd tot zitplaatsen.