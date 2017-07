Slachtoffer schietpartij Rotterdam was actief voor Erdogan's AK-partij

De man die in de nacht van dinsdag op woensdag werd neergeschoten in Rotterdam-Zuid was actief voor de UETD, een Europese tak van de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Op de Facebookpagina van de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) Nederland staat een condoleancebericht.

De 41-jarige Zeki Yumusak werd 's nachts in zijn geparkeerde auto neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis.

Getuigen hadden de politie gebeld nadat ze schoten hadden gehoord op de Langenhorst. De politie trof de man aan met meerdere schotwonden in een geparkeerde auto.

Beveiliger

De Barendrechter werkte als professioneel beveiliger onder meer bij evenementen van de lobbyorganisatie, meldt de NOS . Tijdens de herdenking van de coup twee weken geleden was Yumusak ook als beveiliger aan het werk.

Waarom en door wie de man is neergeschoten, is volgens de politie nog niet duidelijk. Volgens bronnen was hij ook actief in het criminele circuit.

Alle opties open

De politie houdt alle opties open, maar vermoedt dat de man niet om politieke redenen om het leven is gebracht.

Een team van twintig rechercheurs onderzoekt de zaak.