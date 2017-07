Aanleg rijksweg A13 - A16 start met sloopwerkzaamheden

Nog een keer stiekem naar haar geboortehuis kijken Wilma Beilen werd in 1964 geboren in een huis aan de Ommoordseweg 'Het was een fijne plek' De snelweg moet in 2024 opengaan voor verkeer

De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 beginnen over een maand. Een van de eerste handelingen is het slopen van enkele huizen aan de Ommoordseweg in Rotterdam.

Een van die woningen is het geboortehuis van Wilma Beilen waar ze in 1964 werd geboren. Onze verslaggever ontmoette Beilen terwijl ze met haar man Dick stiekem het terrein op probeerde te komen voor een laatste blik op het huis. "Hier ben ik geboren en getogen", zegt ze. "Het was zo'n fijne plek, maar straks loopt hier de snelweg. Onwerkelijk." Aan het hart

De vader van Wilma heeft eind jaren 20 nog geholpen bij de bouw van zijn huis. "De sloop was hem zeer aan het hart gegaan", zegt Wilma. "Al veertig jaar geleden werd gezegd dat de bewoners weg zouden moeten. We dachten eigenlijk dat het nooit zou gebeuren.. Nu gebeurt het dan toch."

De ouders van Wilma zijn jaren geleden al verhuisd. De laatste bewoners en hun buren waren niet blij dat ze hun huizen uit moesten, zegt bedrijfsleider van autobedrijf A. Visser & Zonen. "Zelfs de anti-kraak bewoners zijn nu weg. De straat valt langzaam stil." De autodealer moet zelf uiterlijk in het voorjaar van 2018 weg zijn.

De daadwerkelijke bouw van de nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 start pas in 2019. In 2024 moet de snelweg opengaan.