Nieuw warenhuis Hudson's Bay in september open

Met 190 bouwvakkers wordt er dag en nacht gewerkt aan het voormalige V&D pand in het centrum van Rotterdam. Aan het einde van de zomer opent hier namelijk het Canadese Hudson's Bay de deuren van haar eerste Rotterdamse vestiging.

Een grondige verbouwing is nodig om het pand aan te passen aan de Hudson's stijl, zegt filiaalmanager Ronald van Engeland. "Alles wanden zijn weggehaald. Het is heel open, dus je zult de grootte van het gebouw goed ervaren als je binnen bent."

Aan de buitenkant zijn een paar veranderingen al te zien. Zo prijkt de naam van de nieuwe winkel al op de gevel. "De entree wordt helemaal van wit marmer en veel glas," vertelt Van Engeland. "Zo komt er meer daglicht binnen dan in het oude warenhuis."

Klaarstomen

De meer dan 200 personeelsleden worden binnenkort klaargestoomd voor hun werk in de winkel. "Ik ben straks verantwoordelijk voor de hele winkel. Het is mijn taak om er voor te zorgen dat de gasten zich welkom voelen. Ik heb er zin in," besluit de filiaalmanager lachend.

Het enorme winkelpand aan de Hoogstraat wordt een van de eerste tien vestigingen in Nederland. Als de verbouwing volgens planning verloopt, kunnen de eerste klanten hier in september terecht voor hun merkkleding- en accessoires.