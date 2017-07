Rust teruggekeerd na cameratoezicht in Dordts Weizigtpark

Al twee weken na de plaatsing van camera's blijkt de rust in het Dordtse Weizigtpark te zijn teruggekeerd. Ondanks intensief surveilleren kregen politie en toezichthouders dat de afgelopen jaren niet voor elkaar.

"Daarom vroegen we de gemeente ook om hier cameratoezicht in te voeren. En we merken nu inderdaad al goed, dat het helpt", zegt wijkagent Kevin Steenbruggen; "De hangjeugd zien we helemaal niet meer en dankzij camerabeelden zijn al drie wijkverboden uitgedeeld."

Drinken en b

lowen

Naast hangjeugd, die op sommige plekken al vanaf tien uur 's morgens zat te drinken en te blowen, was het park ook een verblijfsplaats voor alcoholisten en drugsverslaafden. 's Avonds werden mensen lastig gevallen, geïntimideerd en soms beroofd of mishandeld.De gemeente hing eerder al camera's op aan de achterzijde van het centraal station dat grenst aan het park. Ook gold er een verbod om alcohol en drugs te gebruiken, werd er op enge plekken extra gesnoeid en is een bank weggehaald waar overlastgevers vaak op zaten.

"Toen de politie met het verzoek om camera's kwam heeft burgemeester Van der Velden besloten om deze zomer een proef te doen. Of het cameratoezicht op 12 oktober weer ophoudt? Dat mag de nieuwe burgemeester straks besluiten", zegt Christien ter Linde van de gemeente.

Schijten in de struiken

"Van mij mogen ze die camera's lekker laten hangen", zegt een voorbijganger. Ook de leidsters van de kinderopvang zijn er blij mee: "De kinderen spelen hier graag, maar ze vonden nog wel eens wat, dat is nu voorbij."

Een man, die z'n hond uitlaat, wijst naar de struiken: "Die lui zaten daar elke dag te schijten". Een wijkbewoonster vertaalt het gevoel van veel forenzen, die van en naar het station door het park moeten: "Je voelde je hier 's avonds niet op je gemak. Met die camera's is het veiliger geworden."