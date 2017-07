1 op de 100 IJslanders naar Rotterdamse fanzone

Eén procent van de IJslandse bevolking is woensdag in Rotterdam te vinden

Bij de fanzone op het Kruisplein in het centrum van Rotterdam zijn woensdagavond veel IJslandse fans te vinden. Zo'n 3000 IJslanders staan klaar om hun landgenoten toe te juichen in de wedstrijd tegen Oostenrijk.

Dat betekent dat 1 op de 100 IJslanders bij de fanzone staat. "De IJslanders hebben de stad overgenomen", zegt organisator Edwin de Koning. "Dit is waar we de fanzone voor neergezet hebben. Fantastisch, dit is waar we het allemaal voor doen."

Opgewonden

Een van de fans verwacht eerlijk gezegd niet veel van de wedstijd tegen Oostenrijk, maar is toch opgewonden. "We zijn hier met 3000 man voor het EK. Maar we komen ook om onze zomer hier te vieren; de zomer in IJsland is niet al te best", zegt de man die een uitslag van 3-1 voor IJsland verwacht.

Er was dit keer niet echt een fanwalk georganiseerd, maar rond 18:30 uur ging een groot deel van de IJslandse fans lopend in een stoet naar het Sparta-stadion.