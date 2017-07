Feyenoord gelijk in geheim oefenduel met Plymouth

Feyenoord heeft woensdagmiddag een geheim oefenduel gespeeld. De Rotterdammers, met veel wisselspelers in de gelederen, kwamen op het trainingscomplex niet verder dan 0-0 tegen Plymouth Argyle.



De Engelse tegenstander komt uit in de League One. Afgelopen seizoen werd Plymouth tweede in de League Two en promoveerde daarmee naar het derde niveau van Engeland.

Onder meer Nicolai Jørgensen, Sofian Amrabat en Miguel Nelom maakten hun opwachting op een afgedekt Varkenoord.