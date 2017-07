Zwanen schrob je schoon met afwasmiddel en water onder hoge druk

Het is druk bij Vogelklas Karel Schot. Daar worden 29 besmeurde zwanen gewassen met een huis-tuin-en keukenmiddel. De vogels zitten onder de olie na een lekkage bij Koole Tankstorage in de Tweede Petroleumhaven vorige week.

"Deze zwaan is gelukkig rustig", vertelt Monique de Vrijer van de Vogelklas. "Maar dat is ook weleens anders. Er zitten een paar zwanen tussen die bijten."

Collega-vogelcentra hebben een deel van de andere vogels van Karel Schot overgenomen, zodat de Vogelklas meer tijd heeft om de zwanen te verzorgen.

Het kost de medewerkers van Karel Schot ongeveer een uur om een vogel schoon te schrobben. "We wassen de zwanen eerst in een bad met afwasmiddel. Dan spoelen we de veren met een vrij hoge druk tot de zwaan schoon is."

Het bedrijf dat het olielek heeft veroorzaakt, heeft aangeboden de rekening te betalen voor het schoonschrobben van de 29 vogels. Verzorgers verwachten dat de zwanen over ongeveer twee weken weer terug de natuur in kunnen.