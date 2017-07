Zomers kamperen op een parkeerplaats in Maassluis

'Dat het een parkeerplaats is, maakt niets uit'

Iedereen die weleens gebruikmaakt van de pont tussen Maassluis en Rozenburg, zal ze hebben zien staan: de campers op de parkeerplaats aan de voet van het veer.

"Dat het een parkeerplaats is, maakt niets uit. Het is hier gewoon heerlijk, we genieten er elke keer van", zegt een van de camperbezitters.

Op de parkeerplaats staat precies aangegeven waar je je camper mag neerzetten voor maximaal drie dagen. "De politie komt regelmatig kijken, dat geeft ook een veilig gevoel."

Er zit wel een klein nadeel aan de camperplek: je mag er geen vuil water lozen. Maar dat is dan ook het enige. "We zijn de gemeente Maassluis heel dankbaar dat ze dit hier voor ons camperaars hebben neergelegd. Complimenten!"