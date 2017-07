100-jarige exposeert in de Kunsthal in Rotterdam

De Kunsthal kwam via het project 'All you can Art' in contact' met Lou van der Biezen

In één week 100 jaar worden en exposeren in de Kunsthal. Het is de Rotterdamse Lou van der Biezen gelukt. Afgelopen zaterdag bereikte hij deze mijlpaal en daarom is voor hem een speciale tentoonstelling ingericht; een met zijn eigen schilderijen.

Pas na zijn pensioen is meneer Van der Biezen gestart met het schilderen van vooral bloemen en portretten. Hij woont nu in een verzorgingstehuis in Rotterdam-Delfshaven.

Zijn uitzicht op de voorhaven van Delfshaven is een van de onderwerpen van zijn schilderijen.

'All you can Art'

De Kunsthal kwam via het project 'All you can Art' in contact met de schilder. Zijn passie en de verrassende kwaliteit van het werk, in combinatie met zijn 100 jarig jubileum, waren reden om zijn werk te exposeren.

Circa een derde van wat Van der Biezen heeft gemaakt is tijdelijk in de Kunsthal te bewonderen.