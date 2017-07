Babbeltruc in Papendrecht bij 90-jarige vrouw

De politie vermoedt dat er nog iemand betrokken was bij de babbeltruc

In Papendrecht is een hoogbejaarde vrouw van 90 slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een vrouw die zich voordeed als thuiszorgmedewerker beroofde het slachtoffer op dinsdagmiddag van een paar honderd euro in haar huis aan de Rembrandtlaan.

De politie heeft een signalement van de verdachte; het zou gaan om een kleine blonde vrouw. Ze belde rond 17:00 uur aan en wist het vertrouwen te winnen van de bewoonster die haar binnenliet. Toen het slachtoffer erachter kwam alarmeerde ze de politie. Omdat er ook sieraden zijn verdwenen, vermoedt de politie dat een tweede verdachte ongezien het huis is binnen geweest. De vrouw uit Papendrecht raakte voor zover bekend niet gewond bij de babbeltruc.