Irritante bloedluis geeft onrust in pluimveesector

Opnieuw onrust in de pluimveesector: veel bedrijven zijn geblokkeerd omdat er een verboden bestrijdingsmiddel wordt gebruikt. Fipronil moet bloedluis tegengaan, maar het is slecht voor de gezondheid van mensen en dodelijk voor bijen.

Bij het kippenbedrijf Eibaar in Den Bommel gebruiken ze het niet. "Maar onze afnemers vragen of het echt wel in orde is. Er wordt veel over gepraat", zegt Hanneke de Baar die samen met haar man Sjef het bedrijf leidt.

"Die bloedluis is heel irritant voor de kip. Het is een parasiet, een beestje van een millimeter groot dat 's nachts tevoorschijn komt en bloed zuigt. Hij is bijna niet te bestrijden. Wij gebruiken een middel met natuurlijke plantenextracten, maar het blijft een grote uitdaging om ervan af te komen."

Wél honden en katten

Fipronil zou dus helpen, maar het mag niet. Bedrijven waar die stof is gebruikt, mogen van de Voedsel- en Warenautoriteit geen eieren, leghennen of mest meer afvoeren. Dat het spul nog steeds de ronde doet, komt doordat het wél mag worden gebruikt om luizen te bestrijden bij honden en katten.

Daar komt bij dat niet alle pluimveebedrijven zelf in de hand hebben hoe de bloedluis wordt bestreden. Vaak huren ze daarvoor een servicebedrijf in. En wat die voor spul gebruikt, is niet altijd duidelijk.

Steeds uitleggen

Een Barnvelds servicebedrijf zou het verboden fipronil toch hebben gebruikt. Eibaar heeft dat bedrijf niet ingehuurd, maar toch moet Hanneke de Baar nu steeds aan haar klanten uitleggen dat haar kippen en stallen schoon zijn.

De pluimveesector was net een beetje bekomen van de ophokplicht in verband met de vogelgriep. De Baar: "Het kan weer een flinke schadepost worden. Laten we hopen dat het hier bij blijft."