LIVEBLOG: Ex-schooldirecteur voor de rechter wegens fraude

De voormalige directeur van de Rotterdam Business School (RBS) staat donderdag voor de Rotterdamse rechtbank. Hij wordt ervan verdacht dat hij voor 100.000 euro heeft gefraudeerd door valse facturen in te dienen.

De RBS is een onderdeel van de Hogeschool Rotterdam. In het verleden was de verdachte daar hoofd personeel en organisatie.

De fraude kwam in september vorig jaar aan het licht. Tijdens een intern onderzoek werd de directeur toen geschorst.

Behalve de valse facturen zou de man ook privé-uitgaven tijdens vakanties hebben gedeclareerd. Enkele jaren geleden was dezelfde functionaris berispt wegens plagiaat. Hij zou tekst van een ander in zijn weblog hebben gebruikt zonder bronvermelding.

RTV Rijnmond-verslaggever Mirjam de Winter is bij de behandeling van de zaak.