LIVEBLOG TERUGLEZEN: Ex-schooldirecteur voor de rechter wegens fraude

Tegen de voormalige directeur van de Rotterdam Business School (RBS) is donderdag vijftien maanden cel geëist. De man wordt ervan verdacht dat hij voor 100.000 euro heeft gefraudeerd door valse facturen in te dienen.

De RBS is een onderdeel van de Hogeschool Rotterdam. In het verleden was de verdachte daar hoofd personeel en organisatie.

De fraude kwam in september vorig jaar aan het licht. Tijdens een intern onderzoek werd de directeur toen geschorst.

Personeel in Costa Rica

Volgens Justitie huurde de man personeel in Costa Rica in om daar studenten voor de RBS te werven. De mensen betaalde hij, maar hij trok daarbij bedragen af die ze nog aan een bedrijf schuldig zouden zijn. Dat geld kwam bij hemzelf terecht. Ook zou de directeur een privé-reis met zijn gezin naar Berlijn hebben gemaakt op kosten van de Hogeschool.

Tijdens de zitting gaf de man toe dat hij 'dom heeft gehandeld' met contracten en facturen, maar dat hij het niet heeft gedaan om zichzelf te verrijken. Van de reis naar Berlijn was hij van plan de privé kosten terug te betalen.

Hogeschool wil schadevergoeding

Op de zitting werd donderdag duidelijk dat de Hogeschool Rotterdam een schadevergoeding van 110.000 euro wil. Die kan de ex-directeur niet betalen: hij zit in de schulden, krijgt geen uitkering, en deelt zijn leven met een illegaal in Nederland verblijvende vrouw uit Costa Rica.

