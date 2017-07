Houten tulpen voor miljoenste cruisepassagier

Rotterdam heeft donderdag zijn miljoenste cruise-passagier verwelkomd. Het is de Duitser Ingol Klein uit Mainz. Hij kreeg een plaquette en een bos houten tulpen - van echte zou hij aan boord niet lang plezier hebben.

Klein kwam donderdagochtend aan met de AIDAprima, die regelmatig Rotterdam aandoet. In de cruiseterminal werden de passagiers met klikkertjes geteld terwijl ze van boord kwamen - tot de miljoenste werd bereikt.

De cruiseterminal begon met tellen in 2000, toen de stad opnieuw cruiseschepen ging ontvangen aan de Wilhelminakade.

Ingol Klein is nu de stad in. Vóór middernacht moet hij aan boord zijn, want dan vertrekt de AIDAprima weer.