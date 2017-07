Bedrijf in Spijkenisse slachtoffer van oplichtersbende

Het bedrijf Smith-Holland in Spijkenisse heeft 64.000 euro schade geleden door een Europese oplichtersbende. Dat meldt RTL-Z. Het bedrijf verkoopt apparatuur voor koelcontainers.

De oplichters plaatsten grote orders bij de bedrijven, die ze na levering niet betaalden. Bij het bestellen gebruikten ze namen van bestaande bedrijven en mailadressen die daar veel op leken.

De bende is ook actief in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal. De politie uit diverse landen werkt inmiddels samen met Europol om de daders te vinden. Eén verdachte is al opgepakt.