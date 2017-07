Rotterdammer opgepakt in India voor drugshandel

archieffoto

Een 33-jarige Rotterdammer is in India gearresteerd voor drugshandel. Hij zou synthetische drugs uit Nederland verkocht hebben in de stad Haiderabad.

De Rotterdamse IT-specialist zou betrokken zijn geweest bij een koeriersdienst die drugs leverde aan een website. Mensen uit India konden daar online bestellingen doen. In totaal zijn er vijf verdachten opgepakt, onder wie de Rotterdammer. Volgens de Indiase politie is hij 'een grote vis'.